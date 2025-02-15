شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة وظاهرة جوية خطيرة على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد 16 فبراير 2025، الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إنه يتم فرز وتقييم حالات المصابين الفلسطينيين فور وصولها معبر رفح البري، مشددًا على أنه بداية من فبراير الجاري تم تغيير الاستراتيجية الخاصة باستقبال المصابين، حيث إن هناك نقاط عيادات متنقلة وهي مكتملة بالكامل بأجهزة أشعة وسونار. قال مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، إن هناك اتصالات مصرية مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار القطاع، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". قال مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة: حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة القادمة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". أبو مازن يعرب عن تقديره لدعم الرئيس السيسى للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا"، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا، والمندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الأفريقي. مصدر مطلع: حماس تؤكد عدم مشاركتها فى إدارة قطاع غزة المرحلة المقبلة مصدر مطلع: اتصالات مصرية مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إعادة إعمار غزة

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم غداً الأحد 16/2/2025 بدء حجز 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، بمساحات تصل لـ132م2/للوحدة، للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن يتم التقدم للحجز بمقر الصندوق بمدينة نصر. أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر فبراير لـ4.7 مليون أسرة، اليوم السبت الموافق 15 فبراير، بقيمة تبلغ 3 مليارات و400 مليون جنيه. وزارة التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر فبراير من ماكينات ATM افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم السبت، التشغيل التجريبي لعدد لـ3 معارض "أهلًا رمضان"، تم إقامتها بالمدن الجديدة التابعة للمحافظة وهي "مدينة السادس من أكتوبر – أكتوبر الجديدة ـ حدائق أكتوبر"، وذلك بعد انتهاء جاهزية هذه المعارض للتشغيل لتعظيم الاستفادة منها للمواطنين. تقييمات الطلاب بالترم الثانى 2025.. توزيع الدرجات بالابتدائية والإعدادية تواصل المديريات التعليمية والإدارات والمدارس تقييم الطلاب فى الفصل الدراسي الثاني، حيث بدأت المدارس نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالى فى إجراء التقييم الأسبوعى من بداية الترم الثاني 2025، حيث تعتمد التقييمات على درجات تضاف لأعمال السنة، بواقع 40 درجة لطلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، بواقع 5 درجات لكراسة الواجب و5 درجات لكراسة النشاط، و5 درجات للتقييم الأسبوعي، و10 درجات للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة والسلوك، بالإضافة إلى 10 درجات لاختبارات الشهر، حيث سيتم عقد اختبار في مارس المقبل وامتحان آخر في أبريل، بينما يتم محاسبة الطالب على امتحان الفصل الدراسي، من 60 درجة ليكون المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة دراسية. قال الأسير الإسرائيلي ساغي ديكل حن، المفرج عنه من قبل الفصائل الفلسطينية، خلال مراسم تسليمه إلى لجنة الصليب الأحمر: "أطلب من الحكومة فعل كل شيء لاستمرار الصفقة". الأسرى المفرج عنهم من غزة لحكومة نتنياهو: يجب فعل كل شيء لاستمرار الصفقة تقييمات الطلاب بالترم الثانى 2025.. توزيع الدرجات بالابتدائية والإعدادية محافظ الجيزة يفتتح 3 معارض لـ أهلا رمضان فى المدن الجديدة بدء حجز وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تصل لـ132مترا بمدينة العبور غدا

قال انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إننا نشيد بجهود الوسطاء للحفاظ على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الأونروا: أكثر من 40 ألف فلسطينى أجبروا على مغادرة منازلهم فى الضفة الغربية أكد المفوض العام للأونروا أن أكثر من 40 ألف فلسطيني أجبروا على مغادرة منازلهم في الضفة الغربية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد 16 فبراير 2025، استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجة . الطقس غدا .. ارتفاع بدرجات الحرارة وظاهرة جوية خطيرة على الطرق الأونروا: أكثر من 40 ألف فلسطينى أجبروا على مغادرة منازلهم فى الضفة الغربية

نائب رئيس الوزراء: لدينا عيادات متنقلة لتقديم الدعم للمصابين من غزةجوتيريش: نشيد بجهود الوسطاء للحفاظ على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة