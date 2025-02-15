شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا ترفض عرضا أمريكيا لامتلاك نصف معادنها النادرة مقابل الدعم العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت أوكرانيا عرضاً من الولايات المتحدة لامتلاك 50% من المعادن الأرضية النادرة في البلاد، حيث يسعى الرئيس فولوديمير زيلينسكى للتفاوض على صفقة أفضل، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت شبكة "إن بي سي" (NBC) الأمريكية، أن واشنطن تسعى إلى الحصول على 50% من المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا، بموجب مقترح قُدم إلى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى كجزء من اتفاقية شراكة بين البلدين.

قدم وزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت المقترح إلى زيلينسكى فى مسودة عقد خلال اجتماع عُقد يوم الأربعاء.

وأوضح التقرير أن زيلينسكي لم يوقع على الوثيقة، حيث أوضح أنه بحاجة إلى دراستها والتشاور مع آخرين بشأنها.

لم تستجب السفارة الأوكرانية في واشنطن والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض على الفور لطلبات شبكة "إن بي سي" للتعليق يوم الجمعة.

وتسعى أوكرانيا بقيادة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى تأمين ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وأوروبا كجزء لا يتجزأ من أي اتفاقيات مستقبلية تتعلق بالثروات المعدنية الأوكرانية، وذلك حسبما أفادت صحيفة"فايننشال تايمز" مستشهدة بثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات.

وذكر مسؤول أوكراني رفيع أن كييف تبحث عن صفقة أفضل في هذه المحادثات.

ولم ترد السفارة الأوكرانية في واشنطن ولا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض على طلبات التعليق من شبكة "إن بي سي"يوم الجمعة.

يأتي هذا في سياق توقعات إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بأن تمنح كييف وصولاً إلى مواردها الطبيعية، بما في ذلك المعادن المهمة، بالإضافة إلى التزامها بشراء صادرات الطاقة الأميركية. يأتي هذا في إطار دعم الولايات المتحدة العسكري والاقتصادي لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي الذي بدأ بغزو عام 2022.

لم تصدر أي تعليقات من السفارة الأوكرانية في واشنطن أو مجلس الأمن القومي الأميركي بشأن هذه التقارير حتى الآن.

تأتي هذه التحركات في ظل توقعات بأن أوكرانيا قد تمنح تسهيلات للوصول إلى مواردها الطبيعية، بما في ذلك المعادن الحرجة، بالإضافة إلى التزامها بشراء صادرات الطاقة الأميركية. وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من الدعم المستمر الذي تقدمه واشنطن لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي منذ غزو عام 2022.