شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى بستقبل رئيس أساقفة مارسيليا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم السبت، الكاردينال چان مارك افيلين رئيس أساقفة مارسيليا للكنيسة الكاثوليكية، وبرفقته غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم للأقباط الكاثوليك.

ورحب قداسة البابا بضيوفه، معربًا عن أمنياته لغبطة الكاردينال بزيارة ممتعة لمصر، واطمئن قداسته على الحالة الصحية لقداسة البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان.

ودعا قداسة البابا رئيس أساقفة مارسيليا إلى زيارة الأديرة القبطية العريقة، ولا سيما دير القديس الأنبا أنطونيوس ببرية مصر الشرقية، الذي أسسه القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان في العالم.

ودار حديث عن عيد القيامة الذي سيحتفل به العالم المسيحي هذا العام في نفس اليوم (20 أبريل)، حيث أن موعد العيد عادة ما يختلف حسب التقويم الذي تسير عليه كل كنيسة.

ولفت قداسة البابا، إلى أنه في مجمع نيقيه تم حسم موضوع موعد عيد القيامة بتكليف كرسي الإسكندرية، بتحديد موعد عيد القيامة كل عام، نظرًأ لدقة حساب الأبقطي الذي يسير به التقويم القبطي في هذا الشأن. وبناءً عليه كان بابا الإسكندرية يعلن موعد العيد من خلال الرسالة الفصحية التي كانت يرسلها لكافة الكنائس سنويًّا.

وحضر اللقاء الراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا.