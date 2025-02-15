شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح 3 معارض لـ أهلا رمضان فى المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم السبت، التشغيل التجريبي لعدد لـ3 معارض "أهلًا رمضان"، تم إقامتها بالمدن الجديدة التابعة للمحافظة وهي "مدينة السادس من أكتوبر – أكتوبر الجديدة ـ حدائق أكتوبر"، وذلك بعد انتهاء جاهزية هذه المعارض للتشغيل لتعظيم الاستفادة منها للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المعارض التي افتتاحها اليوم يقع الأول بالحي الثاني عشر بمدينة السادس من أكتوبر، والمعرض الثاني بحي الصفوة بزهرة أكتوبر الجديدة، والثالث بطريق زويل بجوار جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، وتتوافر بهم كافه السلع الأساسية والخضروات والفواكه الطازجة و اللحوم والدواجن والأسماك والمواد الغذائية الأخرى بأسعار مناسبة.

وأوضح محافظ الجيزة أن الافتتاح التجريبي يأتي قبل أيام من تشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالافتتاح الرسمي لحوالي 30 معرض “أهلًا رمضان" هذا العام على مستوى محافظة الجيزة، والتي ستساهم في توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بكافة قطاعات المحافظة انطلاقًا من الدور الهام الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطنين ومحاربة الغلاء.

وقام محافظ الجيزة، عقب الافتتاح التجريبي بتفقد باكيات العارضين بالمعارض، مشددًا على العارضين والشركات بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وبجودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على استمرارية توفير جميع السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين نظرًا لقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وكلف المحافظ، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة لتحقيق الانضباط بالاسواق والالتزام بتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين والتأكد من جودة المنتجات المطروحة خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة.

جاء الافتتاح بحضور محمد مرعي السكرتير العام المساعد بمحافظة الجيزة، والمهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، والمهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندس محمد عبدالله رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، والدكتور محمد فوزي رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد خميس رئيس جمعية المستثمرين، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وطارق الجيوشي رئيس مجلس الامناء لمدينة أكتوبر الجديدة، وصابر سرور أمين صندوق جمعية مستثمري 6 أكتوبر، والمهندس عمرو دياب رئيس مجلس أمناء حدائق أكتوبر.