شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز الطبية المتخصصة تعلن عن رقم قياسى بمستشفى قها التخصصى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان أن عمليات مستشفى قها التخصصي تخطت رقمًا قياسيًا في أقل من 24 ساعة فى إجراء العمليات الجراحية.

وقالت أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان: استطاع قسم العمليات بمستشفى قها التخصصي في سابقة لقسم العمليات بإجراء 19 عملية جراحية في أقل من 24 ساعة.

وتابعت أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان : تنوعت العمليات الجراحية بين :

- عمليات العظام

- الجراحة العامة الصغرى والكبرى

- جراحه الوجه والفكين

- جراحه المخ والأعصاب

- عمليات الولادة الطبيعي والقيصري