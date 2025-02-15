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المراكز الطبية المتخصصة تعلن عن رقم قياسى بمستشفى قها التخصصى.. التفاصيل

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  • المراكز الطبية المتخصصة تعلن عن رقم قياسى بمستشفى قها التخصصى.. التفاصيل 1/5
  • المراكز الطبية المتخصصة تعلن عن رقم قياسى بمستشفى قها التخصصى.. التفاصيل 2/5
  • المراكز الطبية المتخصصة تعلن عن رقم قياسى بمستشفى قها التخصصى.. التفاصيل 3/5
  • المراكز الطبية المتخصصة تعلن عن رقم قياسى بمستشفى قها التخصصى.. التفاصيل 4/5
  • المراكز الطبية المتخصصة تعلن عن رقم قياسى بمستشفى قها التخصصى.. التفاصيل 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 15 فبراير 2025 03:05 م

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان أن عمليات مستشفى قها التخصصي تخطت رقمًا قياسيًا في أقل من 24 ساعة فى إجراء العمليات الجراحية.

وقالت أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان: استطاع قسم العمليات بمستشفى قها التخصصي في سابقة لقسم العمليات بإجراء 19 عملية جراحية في أقل من 24 ساعة.

وتابعت أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان  : تنوعت العمليات الجراحية بين :
- عمليات العظام
- الجراحة العامة الصغرى والكبرى
- جراحه الوجه والفكين
- جراحه المخ والأعصاب
- عمليات الولادة الطبيعي والقيصري

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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