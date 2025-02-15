شكرا لقرائتكم خبر عن الأسرى الفلسطينيون يحرقون قمصان سجون الاحتلال فور الإفراج عنهم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أحرق الأسرى الفلسطينيون القمصان التي قدمتها مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي وأجبرتهم على ارتدائها وتحمل نجمة داوود ومكتوب عليها "لن ننسى ولن نغفر".

وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن الدفعة السادسة من اتفاق غزة، على ارتداء ملابس على نجمة داود، وكتب عليها بالعربية: "لن ننسى ولن نغفر".

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن الدفعة السادسة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وتضم الدفعة السادسة، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، 36 معتقلا من المحكومين بالمؤبدات، و333 معتقلا من قطاع غزة، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على القطاع بعد السابع من أكتوبر 2023.

ووفقا لقائمة الأسماء، فإن 29 أسيرا من المفرج عنهم من الضفة الغربية، و7 من مدينة القدس المحتلة وضواحيها، فيما تم ابعاد 24 أسيرا إلى خارج الوطن.



حرق القمصان