شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة: صرف 299 مليون جنيه للمشروع القومى للبتلو و553 ترخيصا لمشروعات الثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال النصف الأول من شهر فبراير الحالي، وذلك إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، و تذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس القطاع بأن أهم النقاط التي وردت بالتقرير تضمنت موافقة وزير الزراعة على اعتماد صرف مبلغ 299,600 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو ل 428 مستفيد من شباب الخريجين وصغار المربيين والسيدات بقرى مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري وذلك لتربية وتسمين 4280 رأس ماشية.

أضاف أنه تم إصدار 553 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم 238 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتمت الموافقة على تسجيل 401 تسجيله لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها ما بين جديدة أول مرة وتجديد، منهم 196 تسجيله محلية، و 205 تسجيله مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

وتم إصدار 33 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي و تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على (37) مصنع أعلاف في (7) محافظات ل (76) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

ويتم تكثيف الدور التوعوى والإرشادى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى.

وضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية فى الأراضى المستصلحة من خلال 5 منافذ تسويقية متحركة بنسبة تخفيض أقل عن سعر السوق بــ30%.

وتم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.