شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النيابات والمحاكم تستعد لشهر رمضان بتوفير لحوم لأعضائها بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن النقابة تستعد خلال الأيام الجارية لأكبر حملة سوف يستفيد منها الأعضاء العاملين علي مستوي الجمهورية، وذلك عن طريق مبادرة "واجبنا" والتي أطلقتها النقابة العامة منذ فترة وتعاقدت بموجب تلك المبادرة مع سلاسل تجارية لبيع السلع المعمرة عبر أكثر من 500 منفذ علي مستوي الجمهورية، وقد نجحت المبادرة حتي الان في تحقيق أكثر من 60% للمستهدف من الاعضاء وتحقيق مستوي خدمات لم يسبق له مثيل بالنقابة العامة.

وفي تصريحات صحفية، أكد نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم : من المتوقع ان تكون كمية اللحوم التي توزعها النقابة تلك المرة بمناسبة شهر رمضان هي الأكبر، حيث قامت اللجان النقابية الفترة الماضية بالتنسيق مع النقابة العامة واستلام الاستمارات التي يقوم العضو بتوقيعها وتحديد الكمية التي يرغب في الحصول عليها من اللحوم الطازجة وبأسعار مخفضة وبجودة عالية، ويتم الخصم من راتب الموظف بموجب تلك الاستمارة علي ثلاث أشهر وبدون حد أقصي للكمية التي يريد شراؤها من مبادرة "واجبنا" وهدف النقابة أن تكون المبادرة قائمة طوال العام.

وأضاف "عبدالباقي": خلال الدفعة الأولي من المبادرة قمنا بتوزيع أكثر من 840 كيلو لحوم طازجة، وكانت ردود الفعل إيجابية وتلقينا استفسارات من اعضاء النقابة بمناطق بعيدة عن القاهرة حول كيفية الاستفادة من المبادرة والحصول علي خدماتها، ونحن مستمرين في تقديم تلك الخدمات لجميع العاملين بنيابات ومحاكم مصر.