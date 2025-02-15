شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام صرف المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية عن شهر فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير 2025، حيث أشارت إلى انتظام عمليات الصرف من ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكن للمستفيدين إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت بدء صرف الدعم النقدى تحت مظلة « تكافل وكرامة "عن شهر فبراير لـ4.7 مليون أسرة، اليوم السبت الموافق 15 فبراير، بقيمة تبلغ 3 مليارات و400 مليون جنيه، حيث بدأ المستفيدون الصرف فى الساعات الأولى من صباح اليوم حيث يحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية،ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة فى مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة فى مصر.