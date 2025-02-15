شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشيد بالجهود المصرية فى تسهيل وصول المساعدات عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن جهدا كبيرا يبذل من قبل السلطات المصرية والوزارات المصرية في العمل على تنسيق المساعدات ونقلها عبر معبر رفح.

وأضاف: عدد ضخم من الشاحنات جاهزة لدخول القطاع، ولكن الاحتلال يضع العراقيل، موضحا أنه بالرغم من ذلك تبذل السلطات المصرية كل الجهود لإدخال المساعدات.

وأضاف أن جامعة الدول العربية قدمت اليوم السبت حوالي 2 طن من المساعدات، إلا أن الشاحنات الجاهزة تقف بكميات كبيرة، ملقيا باللوم على الاحتلال في إبطاء وتيرة نقل المساعدات.



