شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ترامب على إفراج حماس عن الأسرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إفراج حماس عن أسرى اليوم السبت، قائلا: "حماس أطلقت للتو سراح 3 رهائن من غزة بينهم مواطن أمريكي".

وبحسب وسائل إعلام أكد ترامب أن "ما فعلته حماس يختلف عن بيانها الأسبوع الماضي بأنها لن تطلق سراح أي رهائن".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله الساعة 12 ظهرا وهو الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الرهائن، مؤكد أن "الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد الفصائل بـ"إشعال الجحيم" في غزة، أن لم يتم الإفراج عن جميع المحتجزين من القطاع منذ أكتوبر 2023 بحلول ظهر اليوم.

وقبلت مقترحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول تهجير الفلسطينيين من أرضيهم، برفض مصري وعربي وعالمي، وتعمل الدول الأوروبية مع حلفائها العرب على إعداد خطة عاجلة بديلة لمقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين من القطاع، واستيلاء الولايات المتحدة عليه.