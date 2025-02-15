شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: الإفراج عن 3 محتجزين يضع الاحتلال أمام مسؤولية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم السبت، 15 فبراير 2025 02:15 م

قالت حركة حماس إن الإفراج عن 3 محتجزين إسرائيليين يضع الاحتلال أمام مسؤولية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية دون مماطلة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". وأضافت حماس: "ندين معاملة الاحتلال للأسرى الفلسطينيين بقسوة وعنف في انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الإنسانية". وتابعت: "وحدة الشعب الفلسطيني كفيلة بإفشال كل مخططات التهجير كما أفشلت كل مشاريع الاحتلال السابقة".

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