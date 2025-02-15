شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروع إسكان "روضة العبور" ومحطة مياه الشرب بمدينة العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم، بمدينة العبور بتفقد مشروع إسكان روضة العبور، ومحطة مياه الشرب بالمدينة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتجول وزير الإسكان بموقع مشروع إسكان روضة العبور، والذي يضم ١٣٤ عمارة سكنية بحي السلام ثان، وتفقد إحدى الوحدات السكنية، حيث أثنى على مستوى التشطيبات والتصميم، ويضم المشروع ٤١٧١ وحدة سكنية و ٤٧٥ وحدة إدارية و۳۸۲ وحدة تجارية، بجانب مشروعات الخدمات: مدرسة تعليم أساسي سعة ٦٦ فصلا تم تشغيلها، ومدرسة تعليم ثانوي ۳۳ فصلا، والمخابز، والحضانة، والمركز الطبي.

وانتقل المهندس شريف الشربيني لتفقد محطة تنقية مياه الشرب بمدينة العبور واستمع إلى شرح تفصيلي لآلية العمل بالمحطة حيث تعمل بطاقة مليون م3 يومياً، بجانب أعمال التوسعات الجاري تنفيذها، والتى تُعد من كبرى محطات المياه على مستوى الجمهورية، وتقوم بتغذية عددٍ من المدن والمناطق المجاورة (مدينة القاهرة الجديدة - مدينة العبور - مدينة العبور الجديدة - مدينة بدر - مدينة السلام - مدينة النهضة).

وتجول وزير الإسكان بمكونات المحطة المختلفة، وتابع سير العمل بها، بجانب تفقد أعمال التوسعة بالمرحلتين الرابعة والخامسة، مشددا على ضرورة متابعة وتقييم أعمال تشغيل وصيانة المحطة والمأخذ المغذى لها، والانتهاء من كافة أعمال رفع الكفاءة من أجل ضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، طبقاً للمواصفات.