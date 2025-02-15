شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إثيوبية: بلادنا تعرضت لأقوى زلزال منذ شهور والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شبكة "ethiopiainsider" الإثيوبية، أن الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة السبت، هو الأكبر من حيث القوة خلال الشهور الماضية.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.0 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة تبعد ستة كيلومترات عن مدينة ميتاهارا.

وقال معهد الأبحاث الأمريكي إن الهزات الناجمة عن الزلزال شعرت بها "بقوة شديدة" في مدينة ميتاهارا، لكنها وصلت أيضا إلى عدة مدن، بما في ذلك العاصمة أديس أبابا.

وأشار المعهد إلى أن الهزات في مدينة أواش كانت "متوسطة"؛ وأشار إلى أن حوادث مماثلة وقعت في مدن أداما، وموجو، وبيشوفتو، ودبري بيرهان.

وشهدت المناطق القريبة من مدينتي ميتاهارا وأواش؛ زلازل متكررة في الأشهر الأخيرة.