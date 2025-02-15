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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة لـ48264 شهيدا ونحو 112 ألف مصاب

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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة لـ48264 شهيدا ونحو 112 ألف مصاب

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ عبد الوهاب الجندى

السبت، 15 فبراير 2025 01:17 م

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن جثامين 25 شهيدا وصلت إلى مستشفيات القطاع، فضلا عن 12 مصابا خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم السبت، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,264 شهيد و111,688 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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