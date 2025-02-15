شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن عدد أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية 2025 وتوزيع الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي العام العام الدراسى 2025، موضحة أن الأسئلة سوف تتضمن 46 سؤالا منها 2 مقالى و44 سؤالا اختيار من متعدد، مضيفة أن توزيع درجات الامتحان تشمل 12 سؤالا لكل سؤال درجتين وسؤالين مقالى اكل سؤال درجتين أيضا و32 سؤالا اختيار من متعدد لكل سؤال درجة واحدة فقط.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025 فى مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية والكيمياء للغات والكيمياء لطلاب المدارس العربى والاحصاء لطلبة الشعبة الأدبية والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية حيث يمكن للطلاب الاطلاع على النماذج الاسترشادية لهذه المواد عبر الرابط التالي على أن يتم إتاحة مادة يوميا عبر الرابط التالي:

https://content.moe.gov.eg/qa

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة.



