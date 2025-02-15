شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف للمعلمين بالخارج براتب 40 ألف جنيه.. 100 فرصة عمل تعليمية بدولة عربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات التقدم على 100 فرصة عمل جديدة بمؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، وذلك بمرتب شهري يعادل 40 ألف جنيه مصرى.
· الوظائف المطلوبة هي:
- 20 مدرس لغة إنجليزية.
- 20 مدرس لغة عربية.
- 20 مدرس رياضيات.
- 20 مدرس فيزياء.
- 20 مدرس كيمياء .
· شروط الالتحاق بتلك الفرص للتقديم عليها:
- لا يقل سن المتقدم عن 28 سنة.
- أن يكون حاصل على مؤهل جامعي مناسب.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات بشهادة موثقة.
· مميزات توفرها جهة العمل:
- مدة العقد سنتين.
- راتب يعادل 40 ألف جنيه.
- توفير السكن والمواصلات والتأمين الصحى.
· يتم إرسال المستندات من سيرة ذاتية وشهادات علمية على الأيميل التالى: [email protected] ، وذلك اعتبارًا من أمس الإثنين الموافق 10 فبراير 2025 ولمدة أسبوعين .
وتأتى تلك الفرص تلبيةَ لاحتياجات مؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، على أن تبدأ المقابلات في شهر مايو 2025 أونلاين، وتوفر المؤسسة السكن والمواصلات والتأمين الصحى.
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