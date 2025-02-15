شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف للمعلمين بالخارج براتب 40 ألف جنيه.. 100 فرصة عمل تعليمية بدولة عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات التقدم على 100 فرصة عمل جديدة بمؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، وذلك بمرتب شهري يعادل 40 ألف جنيه مصرى.

· الوظائف المطلوبة هي:

- 20 مدرس لغة إنجليزية.

- 20 مدرس لغة عربية.

- 20 مدرس رياضيات.

- 20 مدرس فيزياء.

- 20 مدرس كيمياء .

· شروط الالتحاق بتلك الفرص للتقديم عليها:

- لا يقل سن المتقدم عن 28 سنة.

- أن يكون حاصل على مؤهل جامعي مناسب.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات بشهادة موثقة.

· مميزات توفرها جهة العمل:

- مدة العقد سنتين.

- راتب يعادل 40 ألف جنيه.

- توفير السكن والمواصلات والتأمين الصحى.

· يتم إرسال المستندات من سيرة ذاتية وشهادات علمية على الأيميل التالى: [email protected] ، وذلك اعتبارًا من أمس الإثنين الموافق 10 فبراير 2025 ولمدة أسبوعين .

وتأتى تلك الفرص تلبيةَ لاحتياجات مؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، على أن تبدأ المقابلات في شهر مايو 2025 أونلاين، وتوفر المؤسسة السكن والمواصلات والتأمين الصحى.