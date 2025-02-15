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وظائف للمعلمين بالخارج براتب 40 ألف جنيه.. 100 فرصة عمل تعليمية بدولة عربية

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وظائف للمعلمين بالخارج براتب 40 ألف جنيه.. 100 فرصة عمل تعليمية بدولة عربية

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القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات التقدم على 100 فرصة عمل جديدة بمؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، وذلك بمرتب شهري يعادل 40 ألف جنيه مصرى.

 

·       الوظائف المطلوبة هي:

-        20 مدرس لغة إنجليزية.

-        20 مدرس لغة عربية.

-        20 مدرس رياضيات.

-        20 مدرس فيزياء.

-        20 مدرس كيمياء .

·       شروط الالتحاق بتلك الفرص للتقديم عليها:

-        لا يقل سن المتقدم عن 28 سنة.

-        أن يكون حاصل على مؤهل جامعي مناسب.

-        خبرة لا تقل عن 3 سنوات بشهادة موثقة.

 

·       مميزات توفرها جهة العمل:

-        مدة العقد سنتين.

-         راتب يعادل 40 ألف جنيه.

-        توفير السكن والمواصلات والتأمين الصحى.

·       يتم إرسال المستندات من سيرة ذاتية وشهادات علمية على الأيميل التالى: [email protected] ، وذلك اعتبارًا من أمس الإثنين الموافق 10 فبراير 2025 ولمدة أسبوعين .

وتأتى تلك الفرص تلبيةَ لاحتياجات مؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، على أن تبدأ المقابلات في شهر مايو 2025 أونلاين، وتوفر المؤسسة السكن والمواصلات والتأمين الصحى.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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