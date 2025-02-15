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الأردن: قادرون على إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها

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الأردن: قادرون على إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ عبد الوهاب الجندى

السبت، 15 فبراير 2025 01:00 م

أكد نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية أيمن الصفدي، موقف الأردن الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين، قائلا: "قادرون على إعادة إعمار غزة بدون تهجير أهلها".

وأضاف الصفدي في جلسة حوارية مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والإعلامية كريستيان أمانبور، على هامش أعمال الدورة الحادية والستين لمؤتمر ميونخ للأمن، أن الفلسطينيين موجودون على أرضهم، ويريدون أن يبقوا عليها.

وأشار إلى أن السلام الذي يضمن حقوق الجميع هو السلام الذي ينهي الاحتلال ويلبّي حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني؛ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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