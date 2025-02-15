شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: قادرون على إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها والان مع تفاصيل الخبر

أكد نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية أيمن الصفدي، موقف الأردن الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين، قائلا: "قادرون على إعادة إعمار غزة بدون تهجير أهلها".

وأضاف الصفدي في جلسة حوارية مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والإعلامية كريستيان أمانبور، على هامش أعمال الدورة الحادية والستين لمؤتمر ميونخ للأمن، أن الفلسطينيين موجودون على أرضهم، ويريدون أن يبقوا عليها.

وأشار إلى أن السلام الذي يضمن حقوق الجميع هو السلام الذي ينهي الاحتلال ويلبّي حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني؛ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين.