شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا بدء حجز وحدات سكنية كاملة التشطيب فى مدينة العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها بدء حجز 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، غدا، بمساحات تصل لـ132م2/للوحدة، للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن يتم التقدم للحجز بمقر الصندوق بمدينة نصر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "وزيرا الصحة والتضامن ووفد جامعة الدول العربية يبدأون زيارة لعدد من المواقع بشمال سيناء لمتابعة استعدادات تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة". صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم غداً الأحد 16/2/2025 بدء حجز 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، بمساحات تصل لـ132م2/للوحدة، للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن يتم التقدم للحجز بمقر الصندوق بمدينة نصر. أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر فبراير لـ4.7 مليون أسرة، اليوم السبت الموافق 15 فبراير، بقيمة تبلغ 3 مليارات و400 مليون جنيه. وزارة التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر فبراير من ماكينات ATM يفتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم السبت، معارض "أهلًا رمضان" بمدن (السادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر)، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية. تواصل المديريات التعليمية والإدارات والمدارس تقييم الطلاب فى الفصل الدراسي الثاني، حيث بدأت المدارس نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالى فى إجراء التقييم الأسبوعى من بداية الترم الثاني 2025، حيث تعتمد التقييمات على درجات تضاف لأعمال السنة، بواقع 40 درجة لطلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، بواقع 5 درجات لكراسة الواجب و5 درجات لكراسة النشاط، و5 درجات للتقييم الأسبوعي، و10 درجات للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة والسلوك، بالإضافة إلى 10 درجات لاختبارات الشهر، حيث سيتم عقد اختبار في مارس المقبل وامتحان آخر في أبريل، بينما يتم محاسبة الطالب على امتحان الفصل الدراسي، من 60 درجة ليكون المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة دراسية. قال الأسير الإسرائيلي ساغي ديكل حن، المفرج عنه من قبل الفصائل الفلسطينية، خلال مراسم تسليمه إلى لجنة الصليب الأحمر: "أطلب من الحكومة فعل كل شيء لاستمرار الصفقة". الأسرى المفرج عنهم من غزة لحكومة نتنياهو: يجب فعل كل شيء لاستمرار الصفقة تقييمات الطلاب بالترم الثانى 2025.. توزيع الدرجات بالابتدائية والإعدادية محافظ الجيزة يفتتح معارض أهلا رمضان فى المدن الجديدة بأكتوبر بدء حجز وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تصل لـ132مترا بمدينة العبور غدا

قال انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إننا نشيد بجهود الوسطاء للحفاظ على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وزيرا الصحة والتضامن ووفد جامعة الدول يتفقدون عددا من المواقع بشمال سيناءجوتيريش: نشيد بجهود الوسطاء للحفاظ على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

شهد سعر الذهب في مصر اليوم، السبت، 15 فبراير 2025، تقلبات ملحوظة متجهاً نحو مزيد من التراجع، حيث سجل عيار 24 سعر 4674 جنيهًا مصريًا للشراء و4645 جنيهًا مصريًا للبيع، وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب للأعيرة المختلفة: عيار 24 يسجل 4674 جنيهًا للشراء. عيار 21 يسجل 4090 جنيهًا للشراء، عيار 18 يسجل 3506 جنيهات للشراء. عيار 14 يسجل 2727 جنيهًا للشراء.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت 15 فبراير 2025، ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

سعر الذهب فى مصر يتراجع بمستهل تعاملات السبت 15 فبراير 2025الطقس اليوم السبت 15-2-2025.. تغيرات مفاجئة فى درجات الحرارة وشبورة صباحا