شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط الحساب الجارى لأصحاب المعاشات بعائد 22% فى بنك مصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتيح بنك مصر شراء شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه المصرى والعملات الأجنبية المختلفة، خصماً من الحساب وإضافة العائد للحساب تلقائياً في تاريخ الاستحقاق وإمكانية سداد قيمة أقساط التأمين خصماً من حسابك، ويتم إصدار بطاقة خصم فورى على الحساب وإمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناءا على رغبتك.



الحساب الجارى لاصحاب المعاشات

ويسمح بنك مصر بفتح الحساب الجارى بحد أدنى 2500 جنيه للحساب بالعملة المحلية و100 وحدة للحسابات بالعملات الأجنبية.

ويتم إجراء جميع معاملاتك البنكية من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مع إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على الحساب وإمكانية الاستعلام عن حساباتك وتنفيذ معظم معاملاتك البنكية مجاناً من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر وإمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

وتعد قروض السيارات أحد البدائل التمويلية لشراء السيارات الجديدة ويقدم البنك الأهلى المصرى وبنك مصر قروض تناسب شرائح العملاء فى 2025.

ويصل حجم التمويل فى البنك الأهلى المصرى إلى 3 مليون جنيه للموظفين ولأصحاب الأعمال/المهن الحرة، حيث يصل التمويل إلى 100% من سعر السيارة.

وتتراوح فترات السداد من عام حتى 7 أعوام، وتوجد برامج خاصة لموظفي الشركات بتمويل يصل إلى 5 مليون جنيه

وحد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 5,000 جنيه وبدون مصاريف استعلام ائتمانى وبدون مصاريف فتح حساب.

والمستندات الأساسية المطلوبة من عملاء كافة البرامج هى:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

فاتورة مرافق (وفقاً والسياسة المعتمدة).

شروط القرض.

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية القرض للموظفين.

ألا يقل عمر المقترض عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

وعمولة السداد المبكر للقرض (الكلي والجزئي) 3% حتى 5 سنوات و 3.5%أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده.

وغرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.

وتعد قروض السيارات أحد أهم المنتجات البنكية والبدائل التمويلية لشراء السيارات الجديدة ويقدم بنك مصر برامج تمويل لشراء السيارة.

يمنح قرض السيارة من خلال برامج التمويل الآتية:

برنامج قرض سيارة بموجب الدخل الافتراضي

الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

الموظفين بموجب إثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بأثبات الدخل.

أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

الشروط العامة لمنح القرض:

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.

الحد الأقصى للقرض 6 مليون جنيه

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

مدة تمويل تصل إلى 120 شهر

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز-كهرباء – مياه – تليفون (

عرض أسعار معتمد من المعرض

بالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهرى

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

صورة البطاقة الضريبية

صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة

صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجارى

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر

مميزات إضافية:

يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض

يمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة

بدون تأمين وحظر بيع على السيارة بشروط محددة

تمويل السيارات المستعملة بشروط محددة