شكرا لقرائتكم خبر عن الأسرى المفرج عنهم من غزة لحكومة نتنياهو: يجب فعل كل شيء لاستمرار الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

قال الأسير الإسرائيلي ساغي ديكل حن، المفرج عنه من قبل الفصائل الفلسطينية، خلال مراسم تسليمه إلى لجنة الصليب الأحمر: "أطلب من الحكومة فعل كل شيء لاستمرار الصفقة".

من جانبه قال يائير هورن: "يجب إعادة جميع المخطوفين إلى منازلهم ولا مزيد من الوقت لديهم".

وتسلمت طواقم الصليب الأحمر، الإسرائيليين المفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: " ساشا ألكسندر تروبانوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن".

ونصبت كتائب القسام "المنصة" التي شهدت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين، وظهر في الخلفية لافتة كُتِب عليها: "لا هجرة إلا للقدس"، وذلك ردا على محاولات الرئيس الأمريكي تهجير أهالي القطاع من أراضيهم.

وانتشر عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس)، في منطقة خان يونس، حيث تم إعداد منصة لإتمام عملية تسليم الأسرى إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتم تسليم 3 أسرى إسرائيليين، وذلك ضمن عملية التبادل السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

في المقابل قامت "مركبات تابعة لإدارة سجون الاحتلال‎ نقلت أسرى فلسطينيين، استعدادا للإفراج عنهم في الساعات القادمة ضمن الدفعة السادسة لاتفاق غزة".



أسير يتحدش



أحد الأسرى