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شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر يتسلم 3 أسرى من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالسبت، 15 فبراير 2025 10:08 ص
تسلمت طواقم الصليب الأحمر، الإسرائيليين المفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: " ساشا ألكسندر تروبانوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن".
ونصبت كتائب القسام "المنصة" التي شهدت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين، وظهر في الخلفية لافتة كُتِب عليها: "لا هجرة إلا للقدس"، وذلك ردا على محاولات الرئيس الأمريكي تهجير أهالي القطاع من أراضيهم.
وانتشر عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس)، في منطقة خان يونس، حيث تم إعداد منصة لإتمام عملية تسليم الأسرى إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتم تسليم 3 أسرى إسرائيليين، وذلك ضمن عملية التبادل السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
في المقابل قامت "مركبات تابعة لإدارة سجون الاحتلال نقلت أسرى فلسطينيين، استعدادا للإفراج عنهم في الساعات القادمة ضمن الدفعة السادسة لاتفاق غزة".
وتتضمن القائمة 36 أسيرًا من المحكوم عليهم بالمؤبد، إضافة إلى 333 أسيرًا من قطاع غزة جرى اعتقالهم بعد عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023.
وحسب القائمة، فإن 24 من الأسرى المقرر الإفراج عنهم السبت سيُبعدون خارج فلسطين، كما يتضمن كشف المحكومين بالمؤبدات 7 فلسطينيين من مدينة القدس، والآخرين من مدن الضفة الغربية المحتلة.
ونجت الجهود المصرية القطرية، من تذليل العقبات الخاصة باستمرار اتفاق غزة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية.
أسير على المنصة
أسير يتحدث
أحد الأسرى
تسليم الأسرى
أسير تم تسليمه
عملية التسليم
سيارات وحدة الظل
سيارات الصليب الأحمر
سيارة الصليب الأحمر
لا هجرة إلا للقسد
منصة التسليم
انتشار العناصر
اصطفاف عناصر حماس
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