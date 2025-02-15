شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر يتسلم 3 أسرى من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تسلمت طواقم الصليب الأحمر، الإسرائيليين المفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: " ساشا ألكسندر تروبانوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن".

ونصبت كتائب القسام "المنصة" التي شهدت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين، وظهر في الخلفية لافتة كُتِب عليها: "لا هجرة إلا للقدس"، وذلك ردا على محاولات الرئيس الأمريكي تهجير أهالي القطاع من أراضيهم.

وانتشر عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس)، في منطقة خان يونس، حيث تم إعداد منصة لإتمام عملية تسليم الأسرى إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتم تسليم 3 أسرى إسرائيليين، وذلك ضمن عملية التبادل السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

في المقابل قامت "مركبات تابعة لإدارة سجون الاحتلال‎ نقلت أسرى فلسطينيين، استعدادا للإفراج عنهم في الساعات القادمة ضمن الدفعة السادسة لاتفاق غزة".