شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح اليوم معارض أهلا رمضان فى المدن الجديدة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم السبت، معارض "أهلًا رمضان" بمدن (السادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر)، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المعارض المقرر افتتاحها خلال أيام تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وأكد ضرورة أن تلبى المعارض كافة احتياجات المواطنين من اللحوم، والأسماك، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، إلى جانب السلع التموينية ومنتجات شهر رمضان المبارك.

وشدد على التأكد من توافر الكميات المناسبة بصورة دائمة وضمان سلامة المعروضات طوال فترة المعارض والتزام العارضين بالأسعار المعلنة وعدم تجاوزها.