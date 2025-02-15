شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر سيتم بمكان واحد فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة للصليب الأحمر سيتم بمكان واحد في خان يونس جنوب قطاع غزة.

يشهد قطاع غزة، استعدادات لتنفيذ صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل، حيث ستقوم الفصائل الفلسطينية بتسليم ثلاثة محتجزين إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 سجينًا ومعتقلًا فلسطينيًا، وذلك في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب ما أشارت وسائل إعلام فلسطينية، فإن المحتجزين الثلاثة الذين سيتم تسليمهم هم يائير هورن وساجي ديكل حن وساشا ألكسندر تروبنوف من غزة، بعد أن ساعد وسطاء مصريون وقطريون في تجنب أزمة هددت بانهيار وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ ما يقرب من شهر.