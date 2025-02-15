شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: استعدادات فى غزة لإطلاق سراح 3 محتجزين ضمن تبادل الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، يفيد باستعدادات في غزة لإطلاق سراح 3 محتجزين إسرائيليين ضمن الدفعة السادسة لصفقة التبادل.

جدير بالذكر، أنه أكدت حركة حماس بشأن الإفراج عن الأسرى الإسرائيلين ساشا الكسندر تروبنوف وساغي ديكل حن ويائير هورن في إطار الدفعة السادسة من صفقة التبادل، مشددة على استمرارها في موقفها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، خاصة في أعقاب الخروقات الإسرائيلية المتتالية، ووفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد.