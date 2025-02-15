شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على شكل الأسئلة فى 4 مواد استعدادا للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة فى 4 مواد دراسية هى اللغة العربية واللغة الانجليزية والكيمياء للغات والكيمياء لطلاب المدارس العربى حيث يمكن للطلاب التعرف على نموذجين من الأسئلة فى كل مادة من خلال الضغط هنا

وتعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالى، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقى معدل ترميز 27500.



ووفقا لجدول حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الثانوية العامة بدأت الوزارة الاثنين 10 فبراير الجارى، إعلان النماذج الاسترشادية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة والثلاثاء 11 فبراير الكيمياء و12 فبراير اللغة الإنجليزية والخميس 13 فبراير الكيمياء لغات والجمعة 14 الإحصاء والسبت 15 الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الأحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و27 فبراير بيولوجى.