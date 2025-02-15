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"الصحة" تكشف عن طرق تساعد فى التغلب على التوتر.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - سارة وائل

السبت، 15 فبراير 2025 08:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية علي منصة فيس بوك بعض الطرق التي تساعد فى التغلب على التوتر.

وذلك لإن التوتر يضر بالصحة إذا استمر لفترة طويلة بأشكال مختلفة مثل تسببه في: تقليل المناعة، مشكلات المعدة، مشكلات النوم وصداع، كما قد يؤدي إلى مشكلات أكبر مثل الاكتئاب، القلق، أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، والسكري.

ومن طرق التغلب علي التوتر:
1. ممارسة .
2. النوم الكافي.
3. التغذية الصحية.

إنفوجراف زوارة الصحة

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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