شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف عن طرق تساعد فى التغلب على التوتر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية علي منصة فيس بوك بعض الطرق التي تساعد فى التغلب على التوتر.

وذلك لإن التوتر يضر بالصحة إذا استمر لفترة طويلة بأشكال مختلفة مثل تسببه في: تقليل المناعة، مشكلات المعدة، مشكلات النوم وصداع، كما قد يؤدي إلى مشكلات أكبر مثل الاكتئاب، القلق، أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، والسكري.



إنفوجراف زوارة الصحة