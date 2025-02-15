شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة بانتظام.. نصائح للوقاية من سرطان القولون (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام السبت، 15 فبراير 2025 07:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من سرطان القولون والتى تشمل:- - اتباع نظام غذائى صحى ومتكامل - ممارسة الرياضة بانتظام - الانتباه لتاريخ العائلة المرضى - الكشف المبكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

للوقاية من سرطان القولون

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