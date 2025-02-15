- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة بانتظام.. نصائح للوقاية من سرطان القولون (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالسبت، 15 فبراير 2025 07:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من سرطان القولون والتى تشمل:-
- اتباع نظام غذائى صحى ومتكامل
- ممارسة الرياضة بانتظام
- الانتباه لتاريخ العائلة المرضى
- الكشف المبكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية
للوقاية من سرطان القولون
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز