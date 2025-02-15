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ممارسة الرياضة بانتظام.. نصائح للوقاية من سرطان القولون (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 15 فبراير 2025 07:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من سرطان القولون والتى تشمل:-

- اتباع نظام غذائى صحى ومتكامل

- ممارسة الرياضة بانتظام

- الانتباه لتاريخ العائلة المرضى

- الكشف المبكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

 


للوقاية من سرطان القولون

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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