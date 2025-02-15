شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير.. انتعاش السياحة الشتوية فى سيوة وارتفاع نسب إشغال الفنادق (صور) والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل حالة الرواج والانتعاش السياحى، فى واحة سيوة، فى ظل إقبال أفواج السياحة الخارجية ورحلات أفواج المصريين من مختلف المحافظات، على الرغم من انتهاء ذروة السياحة الداخلية التى شهدتها الواحة، خلال إجازة نصف العام، وأحدثت ارتفاع نسب الإشغال فى الفنادق والكامبات بمستوياتها وأسعارها المختلفة.

وأكد محمد عمران جيرى صاحب أحد الفنادق بمنطقة أغورمى فى سيوة، أن الموسم الساحى الحالى ناجح بشكل كبير، وشهد ارتفاع نسب الإشغال من السياحة الداخلية خلال إجازة نصف العام، مع استمرار تدفق السياحة الخارجية، مشيرًا إلى أن الإقبال على واحة سيوة يتزايد سنويًا على مستوى السياحة الخارجية والداخلية على السواء.

وأضاف "جيرى" أن الانتعاش السياحى، يحدث حالة من الرواج فى مختلف الأنشطة التجارية والخدمية، وتعود بالخير على أهالى سيوة، وعلى أعداد كبيرة من شباب المحافظات الأخرى الذين يعملون فى الفنادق والأنشطة المختلفة.

وتقبل أعداد كبيرة من هواة ومحبى السياحة الشتوية، للاستمتاع بمقومات سيوة الطبيعية الفريدة، وزيارة المقاصد اللأثرية المتنوعة وممارسة سياحة السفارى والتزلج على الرمال، فى بحر الرمال العظيم، والتخييم والرحلات الخلوية، بحثا عن الراحة والهدوء والاستمتاع بجوها الساحر وعيون مياهها الساخنة والكبريتية، المتدفقة من باطن الأرض، أو بحثا عن العلاج والاستشفاء، حيث تضم الواحة أكثر من 200 عين مياه طبيعية متنوعة الخصائص، إلى جانب السباحة فى بحيرات الملح.

وتعد سيوة من أجمل وأشهر المقاصد الشتوية العالمية، ويتردد عليها آلاف السياح من مختلف الدول والمصريين، الذين يتعلقون بعشق مفردات الواحة والطراز المعمارى القديم والآثار المتنوعة، التى تعود لمختلف العصور، إلى جانب طقسها القارى الدافئ خلال فصل الشتاء.

يذكر أن ذروة إقبال السياحة الخارجية، تكون خلال احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد، وتكون ذروة السياحة الداخلية، خلال إجازة نصف العام الدراسى، حيث تحرص كثير من الأسر والمجموعات الشبابية على زيارة الواحة، كما تستقبل أفواج كثيرة من رحلات المدارس والجامعات والأندية والجمعيات وغيرها خلال هذه الفترة من كل عام.

السياحة الداخلية انعشت السياحة في واحة سيوة



انتعاش السياحة الداخلية في واحة سيوة



تنظيم الرحلات الى واحة سيوة ينعش السياحة الشتوية



جمال وقت الغروب في سيوة بين اشجار النخيل



دفء سيوة والسباحة في الشتاء



رواج سياحي بواحة سيوة = عين كليوباترا