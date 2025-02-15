شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب بإعلام القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق كلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم السبت، ملتقى التوظيف والتدريب لعام 2025 ويستمر خلال الفترة من 15 - 17 فبراير الجارى، برعاية وزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام، وبحضور الدكتور محمد سامى عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة غادة عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد المسلمانى، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي.

وكانت الدكتورة ثريا البدوي، عميدة الكلية، والمشرف على الفعالية، قد قالت إن الملتقى يهدف إلى مساعدة الطلاب والخريجين الجدد في الحصول على فرص عمل وتدريب ميداني بالإضافة إلى تقديم جلسات متعمقة من التوجيه المهني وإدارة مقابلات العمل وتطوير السيرة الذاتية وتحسين المهارات من خلال خبراء وممارسين في مختلف المجالات، ويعد هذا الملتقى حلقة وصل بين الطلاب والخريجين الباحثين عن العمل والشركات في سوق العمل خاصة في مجال الإعلام.

وذكرت الدكتورة نشوة عقل، بأن الملتقى يضم العديد من المتحدثين منهم الخبراء ومنهم أصحاب شركات توفر هذه الفرص متعاونة بذلك مع كلية الإعلام لتربية كوادر جديدة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

ومن بين المؤسسات التي بادرت بالتعاون قنوات النهار والوثائقية ومودرن والغد واليوم السابع والوطن وتلجراف مصر ومن الإعلاميين المشاركين المنتج الكبير عمرو قورة وربهام الديب وآية عبد الرحمن وعمرو خليل وحسام الدين حسين وسامي عبد الراضي ومحمد طنطاوي ومروة ياسين وهاني مهنا ومصطفى خضر ونديم خالد ومعتز صقر وأحمد القطب.

ومن صناع المحتوى سامح سند وعمر المنير وأبانوب رؤوف وملك حاتم ومحمد جمال.