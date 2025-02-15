شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للتسجيل ببرنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بصندوق رعاية المبتكرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، اليوم الأثنين 15 فبراير، باب التسجيل في الدورة الخامسة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية.

ويستهدف البرنامج الباحثين في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثيةالمصرية، الذين يمتلكون ابتكارًا بحثيًّا، ويستهدفون خروجه للسوق.

يُعد فرصة مميزة للباحثين لاكتساب المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من ورش العمل التأهيلية عن بُعد (online).