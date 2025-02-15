شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يواصل طلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات، حيث يدخل الطلاب على الرابط التالى لإدخال البيانات المطلوبة وتشمل الاسم والمدرسة والشعبة سواء علمى علوم أو رياضيات والشعبة الأدبية والمواد الدراسية حسب الشعبة بالإضافة إلى توقيع الطالب على إقرار عدم اصطحاب المحمول داخل لجنة الامتحان أو أى وسيلة إلكترونية أثناء عقد الاختبارات.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم "مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/،

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/account/login?ReturnUrl=%2Fhome%2FRegistrationForm.

- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكترونى الموحد على منصة Office365.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.

- يجب على الطلاب فى النظام القديم التأكد من البيانات أهمها اللغة الأجنبية الثانية والاسم والديانة.

- الطلاب فى النظام الحديث يسجلون الاستمارة ويتأكدون من اللغة الأجنبية الثانية حيث أصبحت غير مضافة للمجموع والديانة والاسم والمدرسة وعدد المواد الدراسية الامتحانية وفق الشعبة.