شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتحدى ميثاق الأمم المتحدة أمام العالم بتصريحاته حول تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

يستمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر والأردن وهو التصور الذى رفضته الدولة المصرية رفضا قاطعا لا يقبل التأويل وكلما خرج بتصريح يلوح فى هذا الشأن يجد الرد المصرى فى الحال بالرفض التام بما لا يتيح مجال للتفكير والمناقشة فى الأمر، وعلى الرغم أن تصريحات الرئيس الأمريكى مخالفة لميثاق الأمم المتحدة إلا أنه لا يكف عن ترديدها.

حيث نصت المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة فى الفصل الأول أن مقاصد الأمم المتحدة هي:

1- حفظ السلم والأمن الدولى، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التى تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولى، لحل المنازعات الدولية التى قد تؤدى إلى الإخلال بالسلم لتسويتها.



2- إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذى يقضى بالتسوية فى الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منهما تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.



3- تحقيق التعاون الدولى على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

4- جعل هذه الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.