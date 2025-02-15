شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عند التوقف عن التدخين؟.. وزارة الصحة تجيب (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن التغيرات التى تحدث للجسم بعد التوقف عن التدخين عبر إنفوجراف على صفحتها على فيس بوك والتى تشمل:-

بعد 20 دقيقة:- ينخفض النبض وضغط الدم

بعد 8 ساعات:- تصبح نسبة الأكسجين طبيعية فى الدم

بعد 24 ساعة:- تبدأ الرئتان التخلص من البلغم والشوائب

بعد 48 ساعة:- تتلاشى نسبة النيكوتين من الجسم

بعد 72 ساعة:- تسترخى الشعب الهوائية فتسهل عملية التنفس

بعد من 2 إلى 12 أسبوعا:- تتحسن الدورة الدموية وتسهل الحركة

بعد من 3 إلى 9 أشهر:- تتحسن وظيفة الرئتين بمعدل 5% - %10

بعد من سنة إلى 5 سنوات:- ينخفض احتمال الإصابة بالسكتة القلبية والدماغية

بعد 10 سنوات:- ينخفض احتمال الإصابة بسرطان الرئة إلى النصف

انفوجراف