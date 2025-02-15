- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عند التوقف عن التدخين؟.. وزارة الصحة تجيب (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالسبت، 15 فبراير 2025 03:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن التغيرات التى تحدث للجسم بعد التوقف عن التدخين عبر إنفوجراف على صفحتها على فيس بوك والتى تشمل:-
بعد 20 دقيقة:- ينخفض النبض وضغط الدم
بعد 8 ساعات:- تصبح نسبة الأكسجين طبيعية فى الدم
بعد 24 ساعة:- تبدأ الرئتان التخلص من البلغم والشوائب
بعد 48 ساعة:- تتلاشى نسبة النيكوتين من الجسم
بعد 72 ساعة:- تسترخى الشعب الهوائية فتسهل عملية التنفس
بعد من 2 إلى 12 أسبوعا:- تتحسن الدورة الدموية وتسهل الحركة
بعد من 3 إلى 9 أشهر:- تتحسن وظيفة الرئتين بمعدل 5% - %10
بعد من سنة إلى 5 سنوات:- ينخفض احتمال الإصابة بالسكتة القلبية والدماغية
بعد 10 سنوات:- ينخفض احتمال الإصابة بسرطان الرئة إلى النصف
انفوجراف
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز