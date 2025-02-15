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ماذا يحدث عند التوقف عن التدخين؟.. وزارة الصحة تجيب (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 15 فبراير 2025 03:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن التغيرات التى تحدث للجسم بعد التوقف عن التدخين عبر إنفوجراف على صفحتها على فيس بوك والتى تشمل:- 

بعد 20 دقيقة:- ينخفض النبض وضغط الدم

بعد 8 ساعات:- تصبح نسبة الأكسجين طبيعية فى الدم

بعد 24 ساعة:- تبدأ الرئتان التخلص من البلغم والشوائب

بعد 48 ساعة:-  تتلاشى نسبة النيكوتين من الجسم

بعد 72 ساعة:- تسترخى الشعب الهوائية فتسهل عملية التنفس

بعد من 2 إلى 12 أسبوعا:- تتحسن الدورة الدموية وتسهل الحركة

بعد من 3 إلى 9 أشهر:- تتحسن وظيفة الرئتين بمعدل 5% - %10

بعد من سنة إلى 5 سنوات:- ينخفض احتمال الإصابة بالسكتة القلبية والدماغية

بعد 10 سنوات:- ينخفض احتمال الإصابة بسرطان الرئة إلى النصف

 

 

 

انفوجراف

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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