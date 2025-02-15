شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين المقبل.. القومى للبحوث يناقش الاضطرابات النفسية والعصبية خلال المراهقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المركز القومى للبحوث، يوم الأثنين المقبل ورشة عمل بعنوان "المراهقة: كشف النقاب عن التحديات" لمناقشة عدد من المحاور من بينها تعريف بفترة المراهقة وأهم التحديات التي يواجهها المراهقون، ومرحلة البلوغ وأهم الاضطرابات المتعلقة بها، واضطرابات النمو في مرحلة المراهقة، والتغيرات الطبيعية التي تحدث في الجهاز التناسلي للإناث في مرحلة المراهقة والاضطرابات التي تحدث فيها، وصحة الفم والأسنان في مرحلة المراهقة.

كما تناقش ورشة العمل ، أهم المشكلات والأمراض الجلدية في المراهقين، والتغيرات الطبيعية والاضطرابات النفسية والعقلية في مرحلة المراهقة، واستخدامات الأشعة في التشخيص في مرحلة المراهقة، أهم التحديات الاجتماعية التي يواجهها المراهقون، التغذية السليمة في مرحلة المراهقة و أهم التحديات التي تواجهها.

وتعقد ورشة العمل فى قاعة الدكتور هانى الناظر بالمركز، تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض – رئيس المركز، وتحت إشراف الدكتور عبير نور الدين – عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية والدكتور محمد شاكر الحسينى – رئيس قسم الانثروبولوجيا البيولوجية ومنسق الورشة الدكتورة هناء رياض عبد الله – الأستاذ المساعد بقسم الانثروبولوجيا البيولوجية.