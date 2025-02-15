شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: لن يسمح بتواجد الباعة الجائلين بالحى العاشر بعد السوق الحضارى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه لن يسمح للباعة الجائلين بالتواجد بالحى العاشر بمدينة نصر، وذلك بالتزامن مع افتتاح مجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر، مطالبا الباعة بسرعة التعاقد على باكيات ومحال بالسوق وهى متاحة للجميع من خلال الشركة الوطنية.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل على حل مشكلة الباعة الجائلين بإيجاد بدائل مناسبة لهم وقريبة من المارة لتسهيل البيع وايجاد مناطق عليها اقبال من الجمهور، مشيرا إلى أن سوق العاشر الجديد يجاور موقف العاشر الجديد مما يسهل الوصول إليه.

ووجه محافظ القاهرة باستمرار حملات الإزالات للحى لرفع الاشغالات بمحيط السوق وعدم السماح للباعة الجائلين العودة مرة أخرى، لعدم التأثير على حركة المرور.