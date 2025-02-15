شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن وظائف بشركة أغذية بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن توفير 90 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص، بمحافظة القاهرة، والعاملة بمجال الأغذية، براتب يصل إلى 10 آلاف جنيه، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تعلن عنها الوزارة شهريا.

وأوضحت وزارة العمل، أن الـ وظائف المتاحة، هي:

1- عدد 20 مدير مطعم:

- مؤهل عالى.

- الراتب من 7000 إلى 10000 جنيه، وحسب الخبرة.

- السن 25 إلى 35 سنة.

2- عدد 20 أستيورد كرو:

- مؤهل عالى.

- السن 21 إلى 30 سنة.

- الراتب 6400 إلى 6550 جنيه.

3- عدد 50 عضو فريق:

- مؤهل متوسط.

- السن من 18 إلى 30 عاما.

وأشارت إلى أن مواقع العمل هي: الرحاب، مدينتي، العبور.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، حتى نهاية شهر فبراير 2025 الجارى، عن طريق التوجه إلى مقر وزارة العمل بـ3 شارع يوسف عباس/ مدينة نصر/ القاهرة، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة العمل https://www.manpower.gov.eg/.