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مواقيت الصلاة اليوم السبت 15-2-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 15-2-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 15 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 15-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:08  ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 18: 3
موعد صلاة المغرب 5:43 م
موعد صلاة العشاء  7:01

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:22
موعد صلاة المغرب 5:46 م
موعد صلاة العشاء 7:05 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:04
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد  صلاة العصر 3:14 م
موعد صلاة المغرب 5:39 م
موعد صلاة العشاء 6:57  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:55
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة  العصر 3:09 م
وقت صلاة المغرب 5:34 م
وقت صلاة العشاء 6:50 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:00  ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 17: 3
موعد صلاة المغرب 5:44 م
موعد صلاة العشاء 6:57

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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