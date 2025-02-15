شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول جمعية كويتية من معبر رفح: الشاحنات تدخل غزة ولم يطلب منا أي مقابل والان مع تفاصيل الخبر

أكد جاسم التمار مستشار رئيس مجلس إدارة جمعية السلام الإنسانية والخيرية الكويتية، وعضو وفد المساعدات إلى قطاع غزة، أن الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة لا يحصل عليها أي مقابل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب: "الشاحنات تدخل إلى غزة بشكل متواصل وخلال تواجدي فى معبر رفح ولم ندفع أي رسوم على دخول الشاحنات ولم يطلب أي مواطن مصري أو مسئول مصري الدفع"، مشددا على أن كل المصريين يدعموا إدخال كل المساعدات إلى قطاع غزة.



وتابع: "نحن نتكلم بالصدق ونقول ما حدث أمام معبر رفح.. ونحن ننذ قوافل منذ بدء الحرب فى قطاع غزة.. والناس فى مصر كلها تدعم غزة بداية من الهلال الأحمر المصري والجميع يدعم غزة.. والموضوع كله تسهيلات وأنا موجود كل شهر.. والقوافل تدخل غزة بسهولة ويسر بدون أي مقابل".



وأكمل: "جار تنفيذ شاحنة لغزة تضم 40 شاحنة.. وعندنا عهد تحت القيادة الكويتية لتسهيل كل الصعوبات والقافلات تصل إلى غزة مرورا إلى مصر.. وهناك تسهيلات كبيرة ولا يوجد أي جمارك أو رسوم فى الدخول.. وهذه معلومة مؤكدة".