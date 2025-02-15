شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عناصر حزب الله يقطعون طريق مطار بيروت ويحرقون موكب نائب رئيس يونيفل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قام عشرات عناصر جماعة حزب الله اللبنانية بقطع طريق مطار بيروت ، وقاموا باعتراض الطريق أمام موكب نائب رئيس يونيفل، حسبما ذكر موقع العربية.
كما قامت عناصر حزب الله بحرب سيارة تابعة لليونيفيل مما أدى إلى إصابة شخصين.
تأتى هذه الاحتجاجات فى ضوء عدم سماح السلطات اللبنانية بهبوط طائرة إيرانية قادمة من طهران لبيروت.
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