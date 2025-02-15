شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يحذر من أعمال شغب من شأنها خلق توتر داخلى لا تحمد عقباه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجيش اللبنانى اليوم من مواصلة التعديات وأعمال الشغب التى من شأنها خلق توتر داخلى لا تحمد عقباه، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

أكد قائد الجيش اللبنانى بالنيابة رفضه أى تعرض لليونيفيل، مؤكدا أن الجيش سيعمل على توقيف المعتدين على عناصرها.



احراق سيارة الأمم المتحدة

بدوره، استنكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الاعتداء الإجرامى على قوات اليونيفيل معربا عن تقدير لبنان للدور الذي تقوم به.

أكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة قيام محتجون بحرق سيارة تابعة للأمم المتحدة على طريق مطار رفيق الحريرى فى بيروت.

أكدت رويترز إصابة فرد من قوات حفظ السلام بعد إضرام محتجين النار في سيارة تابعة للأمم المتحدة.