شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون يحرقون سيارة تابعة للأمم المتحدة على طريق مطار رفيق الحريرى فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة قيام محتجون بحرق سيارة تابعة للأمم المتحدة على طريق مطار رفيق الحريرى فى بيروت.

أكدت رويترز إصابة فرد من قوات حفظ السلام بعد إضرام محتجين النار في سيارة تابعة للأمم المتحدة.

تأتى هذه الاحتجاجات فى ضوء عدم سماح السلطات اللبنانية بهبوط طائرة إيرانية قادمة من طهران لبيروت.