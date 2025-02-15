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محتجون يحرقون سيارة تابعة للأمم المتحدة على طريق مطار رفيق الحريرى فى بيروت

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محتجون يحرقون سيارة تابعة للأمم المتحدة على طريق مطار رفيق الحريرى فى بيروت

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة قيام محتجون بحرق سيارة تابعة للأمم المتحدة على طريق مطار رفيق الحريرى فى بيروت.

أكدت رويترز إصابة فرد من قوات حفظ السلام بعد إضرام محتجين النار في سيارة تابعة للأمم المتحدة.

تأتى هذه الاحتجاجات فى ضوء عدم سماح السلطات اللبنانية بهبوط طائرة إيرانية قادمة من طهران لبيروت.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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