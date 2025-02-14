شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل اللبناني يطلب من النائب العام التحرك الفوري للتحقيق في أحداث مطار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، بأن وزير العدل اللبناني يطلب من النائب العام التحرك الفوري للتحقيق في أحداث مطار بيروت.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت فى خبر لها بأن مصدر أمني لبناني يعلن عن إصابة أحد أفراد يونيفيل بعد إشعال النار في سيارة أممية بمحيط المطار.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن الجيش اللبناني يتدخل لوقف أعمال العنف وقطع طريق مطار بيروت، ومحتجون يقطعون طريق مطار بيروت بركام الأبنية ويعتدون على سيارات تابعة ليونيفيل.