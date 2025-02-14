شكرا لقرائتكم خبر عن إهداء من مصر.. اللجنة المصرية توزع طرود غذائية للمصابين بمستشفى ناصر فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في إطار دور الدولة المصرية في دعم أهالي غزة والذى لم يتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع وحتي اتفاق وقف إطلاق النار، أرسلت اللجنة المصرية اليوم الجمعة توزع طرود غذائية، للمصابين في مستشفى ناصر بقطاع غزة.

ووزعت اللجنة المصرية على أهالي القطاع ، طرود غذائية للمصابين بمستشفى ناصر، ضمن جهود الإغاثة التي لم تنقطع يوماً.

ومنذ اندلاع العدوان على غزة، توحدت جهود مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، والجهات الخيرية، والأفراد، جنباً إلى جنب مع الجهات الرسمية، لتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء ومستلزمات طبية وإيوائية.