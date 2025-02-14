شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: الوسطاء يتواصلون مع الإدارة الأمريكية لتنفيذ البروتوكول الإنساني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن حماس قالت إن الوسطاء يتواصلون مع الإدارة الأمريكية لتنفيذ البروتوكول الإنساني، تسليم الدفعة الجديدة من المحتجزين سيتم بطريقة لائقة.

وأضافت القناة، أن حماس قالت إنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ كل مراحله، وفقا للمواعيد المقررة، ومطالبنا واضحة وتتمثل في تنفيذ الاحتلال للاتفاق وتلقينا ضمانات جديدة لتحقيق ذلك.



وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.



وإلى جانب وقف إطلاق النار، يتضمن الاتفاق انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة.

