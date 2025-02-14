شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: جهود بريكس لتقويض الدولار ستؤدى إلى فرض رسوم جمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "جهود بريكس لتقويض الدولار ستؤدي إلى فرض رسوم جمركية وفكرة تقويضه ميتة الآن".

أكد ترامب أمس الخميس " قد نفرض رسوما بنسبة 100% على التجارة مع دول بريكس"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقع ترامب أمرا تنفيذيا بإنشاء مجلس لهيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة، مؤكدا أن مجلس الهيمنة الأمريكية على الطاقة سيقوده وزيرا الداخلية والطاقة.

كما وقع ترامب أمرا تنفيذيا بحرمان المؤسسات التعليمية التي تفرض تلقيح الطلاب ضد كورونا من التمويل الفيدرالى.

أشار ترامب إلى أنه سمح باستغلال 625 مليون هكتار من الأراضي منع بايدن استخدامها، مؤكدا أنه يعمل على إقامة أنبوب لخفض أسعار الطاقة عطلت سلطات نيويورك عمله سابقا.