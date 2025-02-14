شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس القدس: ندعم مواقف الرئيس السيسى وملك الأردن الرافضة لتهجير سكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البطاركة ورؤساء الكنائس فى القدس عن تقديرهم ودعمهم لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، على موقفهم الثابت والمبدئى والواضح والثابت برفض أى محاولة لاقتلاع شعب غزة من أرضه، مثمنين جهودهم الدؤوبة لتقديم المساعدات الإنسانية، ومناشدة ضمير العالم، بالعمل على حماية المدنيين فى غزة.

ودعوا في بيان مشترك إلى إطلاق سراح جميع الأسرى من الجانبين حتى يتمكنوا من العودة بأمان إلى أسرهم، مناشدين جميع المؤمنين والحكومات والمجتمع الدولي أن يتحركوا بسرعة وحزم لوقف هذه الكارثة، مؤكدين على ضرورة "ألا يكون هناك أي مبرر لاقتلاع شعب عانى بالفعل أكثر مما ينبغي. فلتتفوق قدسية الحياة البشرية والالتزام الأخلاقي بحماية العزل على قوى الدمار واليأس.

ندعو إلى إتاحة وصول إنساني فوري وغير مقيد إلى أولئك المحتاجين بشدة. إن التخلي عنهم الآن يعني التخلي عن إنسانيتنا."

وأضاف البيان: باعتبارنا حراس الإيمان والضمير المسيحي في هذه الأرض المقدسة، فإننا نرفع أصواتنا بحزن وعزم ثابت في مواجهة المعاناة المستمرة في غزة. إن الدمار الذي حدث أمام أعين العالم يشكل مأساة أخلاقية وإنسانية عميقة. فقد فقدت آلاف الأرواح البريئة، وأصبحت مجتمعات بأكملها فى حالة خراب حيث يعانى الأكثر ضعفا - الأطفال وكبار السن والمرضى - من مشقة لا يمكن تصورها .