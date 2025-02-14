شكرا لقرائتكم خبر عن 600 من كبار الشخصيات البرتغالية يوقعون عريضة ترفض خطة ترامب بشأن غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع نحو 600 من كبار الشخصيات البرتغالية عريضة "من أجل فلسطين" تطالب حكومتهم والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة بأخذ موقف واضح يرفض دعوات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى والدعوة لتمكينه من حقه فى تقرير المصير، وفق وكالة الأنباء الصحفية (وفا).

وأدانت العريضة - التى وقعها سياسيون وأكاديميون وعسكريون ونخبة من الصحفيين- التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تستولي واشنطن على قطاع غزة وتهجير سكانه.

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