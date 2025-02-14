شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفى إزالة قصر برسوم باشا الأثرى والان مع تفاصيل الخبر

نفت محافظة القاهرة ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعى بشأن إزالة قصر برسوم باشا الأثرى بشارع أحمد سعيد، بحى الوايلى لإقامة كوبرى.

وأكدت محافظة القاهرة أن ما تردد بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، والقصر قائم بمكانه لم يمس، حيث تم تنفيذ الكوبرى منذ فترة، وتفادى القصر حفاظًا عليه.

وأهابت محافظة القاهرة بوسائل الإعلام تحرى الدقة والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة البيانات.