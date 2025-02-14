شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى وزير الخارجية الأيرلندى على هامش مؤتمر ميونخ للأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع "سايمون هاريس" نائب رئيس وزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندى على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

أكد الوزير عبد العاطى على الحرص على متابعة مخرجات زيارة رئيس الجمهورية إلى أيرلندا في ديسمبر 2024 والدفع بعجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما أعرب عن التطلع للمضى قدماً للتعاون بين البلدين في مجال التدريب المهني والتوظيف وانتقال العمالة المصرية الماهرة لأيرلندا، وكذلك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات التعليمية في البلدين.

وثمن وزير الخارجية دعم ايرلندا لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي والتطلع لاستمرار الدعم الأيرلندى للموقف المصرn في ذلك الإطار بما في ذلك تمرير صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بمبلغ 4 مليار يورو.

واستعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر في متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بجميع مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وثمن موقف أيرلندا المُشرف من القضية الفلسطينية.